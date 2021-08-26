Динамо перед жеребкуванням потрапило в четвертий кошик. Відтак очікувати на простих суперників киянам не довелося.
До теми Ліга чемпіонів: результати жеребкування групового етапу
Під час жеребкування Динамо потрапило до групи E, де їх суперниками стали Баварія, Барселона та Бенфіка.
Варто відзначити, що Динамо грало з Барселоною в минулому сезоні Ліги чемпіонів. А в Бенфіці виступає український нападник Роман Яремчук.
Дати матчів
На груповому етапі Ліги чемпіонів передбачено шість ігрових тижнів. Чотири групи грають матчі у вівторок, команди з решти чотирьох груп – у середу. Перші дві ігри починаються о 20:00, ще шість – о 22:00.
Точний календар матчів Динамо буде відомий згодом.
- 14/15 вересня
- 28/29 вересня
- 19/20 жовтня
- 2/3 листопада
- 23/24 листопада
- 7/8 грудня