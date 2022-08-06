Айнтрахт – Бавария 1:6

Голы: Круг Муани, 64 – Киммих, 5, Павар, 11, Мане, 29, Мусиала, 35, 83, Гнабри, 43

Подопечные Юлиана Нагельсманна быстро "распечатали" ворота соперника. Первый тайм закончился со счетом 5:0 в пользу мюнхенцев, пишет 24 канал.

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Гости поединка выигрывали 0:2 уже на 10-й минуте, после голов Йозуа Киммиха выстрелом из штрафной и Бенжамена Павара.

До перерыва мюнхенцы забили еще три гола – Мане, Мусиала и Гнабри довели счет до 0:5. На поле было полное доминирование гостей, хотя и "орлы" имели шансы сократить свое отставание, однако упустили свои возможности.

Во второй половине игры хозяева немного пришли в себя и даже смогли отыграть один мяч, однако Мусиала возобновил разрыв в счете. Он оформил дубль, протолкнув мяч мимо Траппа.

Этот гол поставил точку в эффектном матче Бундеслиги – 1:6.

В следующем туре Бавария будет принимать Вольфсбург, матч состоится 14 августа. Айнтрахт днем ​​раньше на выезде сыграет против Герты.

Видеообзор матча

Напомним. В конце июля Бавария выиграла юбилейный Суперкубок Германии, победив в матче за трофей РБ Лейпциг со счетом 5:3.