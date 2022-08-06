Айнтрахт – Баварія 1:6

Голи: Коло Муані, 64 – Кімміх, 5, Павар, 11, Мане, 29, Мусіала, 35, 83, Гнабрі, 43

Підопічні Юліана Нагельсманна швидко "розпечалали" ворота суперника. Перший тайм закінчився з рахунком 5:0 на користь мюнхенців, пише 24 канал.

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Гості поєдинку вигравали 0:2 вже на 10-й хвилині, після голів Йозуа Кімміха пострілом зі штрафного та Бенжамена Павара.

До перерви мюнхенці забили ще три голи – Мане, Мусіала і Гнабрі довели рахунок до 0:5. На полі було повне домінування гостей, хоча і "орли" мали шанси, щоб скоротити своє відставання, однак змарнували свої нагоди.

У другій половині гри господарі трохи оговталися і навіть змогли відіграти один м'яч, однак Мусіала відновив розрив у рахунку. Він оформив дубль, проштовхнувши м'яч повз Траппа.

Цей гол поставив крапку в ефектному матчі Бундесліги – 1:6.

В наступному турі Баварія прийматиме Вольфсбург, матч відбудеться 14 серпня. Айнтрахт днем ​​раніше на виїзді зіграє проти Герти.

Відеоогляд матчу

Нагадаємо. Наприкінці липня Баварія виграла ювілейний Суперкубок Німеччини, перемігши в матчі за трофей РБ Лейпциг із рахунком 5:3.