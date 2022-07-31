РБ Лейпциг – Бавария 3:5

Голы: Хальстенберг, 59, Нкунку 77 (п), Ольмо, 89 – Мусиала, 14, Мане, 31, Павар, 45, Гнабри 65, Сане, 90+8

Казалось, что Баварии хватило тайма, чтобы решить судьбу Суперкубка Германии. В первые 45 минут мюнхенцы успели отличиться тремя голами, пишет 24 канал.

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На 14-й минуте Джамал Мусиала вывел Баварию вперед. Кристофер Нкунку был близок к тому, чтобы увеличить преимущество команды, однако его гол не был засчитан из-за офсайда.

Тем не менее на 31-й минуте подопечные Юлиана Нагельсмана забили еще один мяч в ворота хозяев. Дебютным голом за новую команду отличился Садио Мане, летом перебравшийся в мюнхенцы из Ливерпуля. В конце первого тайма мяч в ворота Лейпцига отправил Бенжамен Павар.

Однако во второй половине РБ Лейпциг показал незаурядную волю к победе и характеру, закрутив голевую карусель в обе стороны.

На 60-й минуте Марсель Хальстенберг распечатал ворота Мануэля Нойера. Уже через несколько минут Серж Гнабри вернул чемпионам Германии преимущество в три мяча.

На 77-й минуте Нкунку реализовал пенальти. А за минуту до завершения основного времени Дани Ольмо подарил быкам надежду на спасение.

Однако забить 4-й гол хозяевам не удалось. А вот подопечные Нагельсмана на последних секундах отправили пятый мяч в ворота Лейпцига – Сане поставил точку во встрече – 3:5.

Кстати говоря. Бавария выиграла первый трофей нового сезона Мюнхенцы получили 10 последних чемпионских титулов Бундеслиги. Лейпциг в прошлом сезоне впервые в истории выиграл Кубок Германии.

Напомним, сезон Бундеслиги-2022/2023 стартует 5 августа. В первом туре Бавария на выезде сыграет с Айнтрахтом, а Лейпциг будет гостить у Штутгарта.

Видеообзор матча