Баварія – Айнтрахт 1:1

Голи: Сане, 34 – Коло Муані, 69

У поєдинку зустрічались лідер та тоді ще четверта команда Бундесліги. Кімміх класно закинув у штрафний на Сане, але Лерой невдало обробив верхову передачу. Тому м'яч відлетів прямо у руки голкіпера гостей, пише 24 канал.

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Айнтрахт відповів прострілом від Роде. Але Соу перехопив передачу та ударом у дотик пробив високо на трибуну, яка розташувалась за воротами Баварії у першому таймі.

Кімміх розрядив свою гармату з-за меж штрафного майданчика. Джошуа спробував повторити шедевр, який забив у попередньому матчі. Воротар відбив перед собою, але першим на добиванні був Мюллер. Однак голкіпер гостей вдруге за декілька секунд врятував свої володіння від неминучого голу.

На 34-й хвилині мюнхенцям таки вдалось забити. Сане вдало завершив простріл з флангу від Мюллера та розстріляв володіння Траппа – 1:0.

У першому таймі Баварія мала ще два гарні моменти, щоб подвоїти свою перевагу. Але удари Упамекано та Мане були повз ворота та у руки голкіперу.

На 69-й хвилині гості змогли зрівняти рахунок 1:1. Швидку контратаку організували Коло Муані та Камада. Все почалось із того, що Айнтрахт перехопив м'яч у власному штрафному та через декілька передач м'яч вже опинився у штрафному Баварії. Коло Муані легко хитнув опікуна та пробив повз Зоммера.

До кінця матчу команди створили ще декілька небезпечних атак, але вони не увінчались голом. У підсумку – 1:1.

Нічия не скинула Баварію з першої позиції у турнірній таблиці. Але тепер відрив від Уніона, який йде другим, складає лише один бал.

Айнтрахт із 32 балами опустився на 5-ту сходинку.

Баварія – Айнтрахт: відеоогляд матчу