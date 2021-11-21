В Баварии ключевые футболисты ушли на карантин: кто не сыграет против Динамо
Источник:фейсбук Баварии
Киевское Динамо примет сильнейшую команду Германии Баварию 23-го ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Мюнхенский клуб перед игрой в Киеве потерял ключевых футболистов.
Кто не сыграет против Динамо
Перед паузой на матчи национальных сборных, коронавирус был обнаружен у центрального защитника Баварии Никласа Зюле. Он и Йозуа Киммих ушли на самоизоляцию.
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Киммиху пришлось уйти на самоизоляцию, ведь он был в контакте с Зюле. Пока не известно, заразился ли Киммих коронавирусом. Однако полузащитник пропустил матчи сборной Германии и игру Баварии в Бундеслиге против Аугсбурга (2:1).
В воскресенье, 21-го ноября, Бавария сообщила о потере еще четырех футболистов ушедших на самоизоляцию из-за контакта с человеком, который сдал положительный тест на COVID-19.
Речь идет о Серже Гнабри, Джамале Мусиале, Эрике Максиме Шупо-Мотинге и Микаэле Кюизансе. Все четверо футболистов пропустят игру с Динамо в Лиге чемпионов.Внимание. Динамо и Бавария встретятся в Киеве на НСК "Олимпийский". Игра начнется в 19:45. Динамо нужно набирать очки, чтобы сохранить шансы выйти в плей-офф Лиги Европы. Первая игра в Мюнхене завершилась поражением киевлян со счетом 5:0.