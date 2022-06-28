Отец избранницы Ферстаппена употребил расистское высказывание по поводу Хэмилтона

В бразильской печати распространилось интервью трехкратного чемпиона Формулы-1 Нельсона Пике за 2021 год. В этом разговоре он употребил расистское высказывание по поводу пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона.

Назвал негром

Пике поделился мыслями по поводу столкновения Хэмилтона с пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном на гран-при Великобритании. Он употребил в разговоре "neguinho". В Бразилии это слово аналогично n-word (негр) в английском языке.

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Нельсон трижды употреблял этот термин, обвиняя семикратного чемпиона мира в "грязном трюке".

Отметим, что Нельсон является отцом Келли Пике – девушки Ферстаппена.

В Формуле-1 уже отреагировала на инцидент.

"Дискриминационные или расистские высказывания неприемлемы ни в одной форме, им нет места в обществе. Льюис – невероятный посол нашего спорта и заслуживает уважения.

Его непрерывные усилия по увеличению разнообразия и инклюзивности являются уроком для многих, и мы в Ф-1 придерживаемся таких взглядов", – сообщила Формула-1.

Что известно о столкновениях Ферстаппена и Хэмилтона