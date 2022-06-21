Сбросил тренер в реку
Для семикратного чемпиона мира Хэмилтона это был второй подиум в сезоне. В преддверии старта он заключил пари со своей тренершей по физподготовке Анджелой Каллен, пишет 24 канал.
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Она пообещала, что пригнет в реку, если Хэмилтон поднимется на подиум.
Тренер выполняла обещание не очень охотно, поэтому пилот Mercedes решил ей помочь и столкнул его в реку.
Как Хэмилтон скинул тренер в реку: смотрите видео
После выступления пилот признался, что сам не верил в победу. Он надеется, что на следующих стартах смогу улучшить свои показатели.
"Довольно потрясающе, что мы получили это третье место – мы ведем битву с болидом в этом году, но продолжаем оставаться внимательными, сосредоточенными и никогда не сдаемся. Это то, чем я горжусь.
Мы все приближаемся, поэтому нужно продолжать давить еще и еще. Надеюсь в конце концов мы сразимся с этими ребятами", – отметил гонщик.
Что известно о спортсмене
- Льюис Хэмилтон представляет команду Mercedes. Гонщик 7 раз праздновал чемпионство Формулы-1.
- В этом сезоне Льюису везет гораздо меньше, только дважды он поднимался на подиум.
- Сейчас в активе Хэмилтона 77 очков, он занимает 7-е место в зачетном рейтинге.