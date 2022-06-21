Сбросил тренер в реку

Для семикратного чемпиона мира Хэмилтона это был второй подиум в сезоне. В преддверии старта он заключил пари со своей тренершей по физподготовке Анджелой Каллен, пишет 24 канал.

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Она пообещала, что пригнет в реку, если Хэмилтон поднимется на подиум.

Тренер выполняла обещание не очень охотно, поэтому пилот Mercedes решил ей помочь и столкнул его в реку.

Как Хэмилтон скинул тренер в реку: смотрите видео

После выступления пилот признался, что сам не верил в победу. Он надеется, что на следующих стартах смогу улучшить свои показатели.

"Довольно потрясающе, что мы получили это третье место – мы ведем битву с болидом в этом году, но продолжаем оставаться внимательными, сосредоточенными и никогда не сдаемся. Это то, чем я горжусь.

Мы все приближаемся, поэтому нужно продолжать давить еще и еще. Надеюсь в конце концов мы сразимся с этими ребятами", – отметил гонщик.

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