В регулярном чемпионате НБА уже началась серия плей-офф, а значит уже совсем скоро будет определена самая сильная команда. Каждый из баскетболистов выжимает максимум, ведь каждое набранное очко на вес золота. Исключением не стал матч действующего чемпиона НБА "Торонто" с "Бруклином".

21 августа в третьем матче между собой встретились "Бруклин" и "Торонто". Игроку "Рэпторс" Фреду Ванвлиту удался невероятный "баззер-битер", пишет 24 канал.

Примечательно: Зеленский показал баскетбольное мастерство во время визита в школу в Николаеве: видео

Как Ванвлит забросил из центра площадки

До сирены, которая сообщала о большом перерыве, оставалось меньше, чем секунда. Преимущество было в "Торонто".

26-летний разыгрывающий "Торонто" получил передачу от партнера и почти сразу выполнил дальний бросок.

Фред отправил мяч по высокой траектории и попал одновременно с сиреной.

Подводя итоги баскетбольного дня, в НБА бросок Фреда включили в топ-5 моментов.

Смотрите видео "баззер-битера" Ванвлита

Что такое "баззер-битер"?

Бросок в баскетболе, сделанный непосредственно перед окончанием четверти. Термин в большинстве случаев употребляется к удачным броскам, приводящим команду к победе или переводящим игру в овертайм, но также может означать бросок в самом конце четверти или половины игры.

Отметим, что "Торонто" победило "Бруклин" со счетом 117:92. Счет в серии 3:0 в пользу канадцев. "Рэпторс", чтобы пройти в четвертьфинал, нужно выиграть еще один матч.