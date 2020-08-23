Плей-офф раунд НБА набрав обертів і команди б'ються не на життя, а на смерть. Буквально цю тезу сприйняли гравці "Мілуокі" та "Орландо", які зійшлися у рамках 1/8 фіналу.

Очевидним фаворитом протистояння є "Мілуокі", яке вже веде у серії 2:1, пише 24 канал. 22-го серпня "Бакс" брутально розгромили суперника, що аж ніяк не сподобалося "Меджик".

Дивіться також: Баскетболіст НБА закинув з центру майданчика одночасно із сиреною: відео

Бійка в НБА

У другій чверті, коли "Мілуокі" почало нарощувати перевагу, нерви не витримали у Джеймса Енніса з "Орландо" та Марвіна Вільямса з "Бакс".

Баскетболісти зчепилися після атаки "Бакс". Сутичка між двома форвардами почалася в трисекундній зоні "Мілуокі" під час боротьби за підбір.

Тренерам і гравцям обох команд довелося рознімати забіяк, щоб сутичка не набула більш серйозний характер.

Після перегляду відео арбітри вирішили вдалися обох гравців.

Дивіться відео бійки

James Ennis and Marvin Williams got into it pic.twitter.com/mHdXwjzDky — Bleacher Report (@BleacherReport) August 22, 2020

Завдяки перемозі 121:107 "Мілуокі" вперше вийшов вперед у протистоянні (2:1). Щоб вийти у чвертьфінал "Бакс" потрібно здобути ще дві перемоги.

Зазначимо, що всі баскетболісти НБА, які беруть участь у плей-офф, ізольовані від зовнішнього світу. Це зроблено у цілях безпеки, щоб гравці не заразилися COVID-19.