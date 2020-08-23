Баскетболісти НБА влаштували хамську бійку на паркеті: відео
Плей-офф раунд НБА набрав обертів і команди б'ються не на життя, а на смерть. Буквально цю тезу сприйняли гравці "Мілуокі" та "Орландо", які зійшлися у рамках 1/8 фіналу.
Очевидним фаворитом протистояння є "Мілуокі", яке вже веде у серії 2:1, пише 24 канал. 22-го серпня "Бакс" брутально розгромили суперника, що аж ніяк не сподобалося "Меджик".
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Бійка в НБА
У другій чверті, коли "Мілуокі" почало нарощувати перевагу, нерви не витримали у Джеймса Енніса з "Орландо" та Марвіна Вільямса з "Бакс".
Баскетболісти зчепилися після атаки "Бакс". Сутичка між двома форвардами почалася в трисекундній зоні "Мілуокі" під час боротьби за підбір.
Тренерам і гравцям обох команд довелося рознімати забіяк, щоб сутичка не набула більш серйозний характер.
Після перегляду відео арбітри вирішили вдалися обох гравців.
Дивіться відео бійки
Завдяки перемозі 121:107 "Мілуокі" вперше вийшов вперед у протистоянні (2:1). Щоб вийти у чвертьфінал "Бакс" потрібно здобути ще дві перемоги.
Зазначимо, що всі баскетболісти НБА, які беруть участь у плей-офф, ізольовані від зовнішнього світу. Це зроблено у цілях безпеки, щоб гравці не заразилися COVID-19.