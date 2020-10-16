Баскетболістка збірної України Ольга Яцковець, яка грає за "Вінтертур", продовжує вражати любителів баскетболу у чемпіонаті Швейцарії. Українка знову стала однією з найкращих у матчі.

У 2-му турі чемпіонату Швейцарії "Вінтертур" зіграв на виїзді проти "Арау". Українська баскетболістка допомогла команді святкувати другу поспіль перемогу у сезоні, повідомляє Ukrbasket.

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Шалена гра від українки продовжується

"Вінтертур" Яцковець переміг суперника з рахунком 52:82. Українська баскетболістка за проведений час на майданчику (29:21) набрала 11 очок, 6 підбирань, 1 передачу та ще 2 перехоплення.

А за підсумками стартового туру українська баскетболістка ввійшла в символічну збірну туру. Тоді вона набрала 24 очка, 12 підбирань та 7 передач проти "Ньона" – 86:52.

Зараз "Вінтертур" та "Фрібург" мають по дві перемоги на старті чемпіонату.

Ольга Яцковець лише початку серпня поповнила склад швейцарського клубу. Минулого сезону українка виступала за словацький "Ружомберок". На момент зупинення змагань команда здобула 19 перемог у 19 поєдинках. Яцковець була лідером чемпіонату за результативністю. У середньому за поєдинок набирала 17,4 очка, робила 7 підбирань.

Додамо, що в листопаді жіноча збірна України має зіграти два відбіркові матчі чемпіонату Європи. Спершу проти Фінляндії вже 12 листопада, а через три дні українська команда поміряється силами з Бельгією (15 листопада). За рішенням ФІБА ці поєдинки відбудуться в ізольованому місці в Португалії.

Що відомо про Ольгу Яцковець