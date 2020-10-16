Баскетболістка збірної України продовжує розривати у Швейцарії – вона знову серед найкращих
Баскетболістка збірної України Ольга Яцковець, яка грає за "Вінтертур", продовжує вражати любителів баскетболу у чемпіонаті Швейцарії. Українка знову стала однією з найкращих у матчі.
У 2-му турі чемпіонату Швейцарії "Вінтертур" зіграв на виїзді проти "Арау". Українська баскетболістка допомогла команді святкувати другу поспіль перемогу у сезоні, повідомляє Ukrbasket.
Оце так: Баскетболістка збірної України феєрить на старті у чемпіонаті Швейцарії – українці немає рівних
Шалена гра від українки продовжується
"Вінтертур" Яцковець переміг суперника з рахунком 52:82. Українська баскетболістка за проведений час на майданчику (29:21) набрала 11 очок, 6 підбирань, 1 передачу та ще 2 перехоплення.
А за підсумками стартового туру українська баскетболістка ввійшла в символічну збірну туру. Тоді вона набрала 24 очка, 12 підбирань та 7 передач проти "Ньона" – 86:52.
Зараз "Вінтертур" та "Фрібург" мають по дві перемоги на старті чемпіонату.
Ольга Яцковець лише початку серпня поповнила склад швейцарського клубу. Минулого сезону українка виступала за словацький "Ружомберок". На момент зупинення змагань команда здобула 19 перемог у 19 поєдинках. Яцковець була лідером чемпіонату за результативністю. У середньому за поєдинок набирала 17,4 очка, робила 7 підбирань.
Що відомо про Ольгу Яцковець
- Яцковець – вихованки бердянської школи баскетболу. Виступала за місцеву "ДЮСШ-БДПУ".
- У 2016 році переїхала з Бердянська до Києва та стала гравцем БК "Авангард", з яким у цьому ж році стала володаркою Кубка України. Цей рік став один із найкращих в кар'єрі Яцковець. Її назвали найкращою баскетболісткою на своїй позиції у жіночій баскетбольній лізі у сезоні 2015/16.
- У національній збірній України дебютувала в матчі з Люксембургом у 2016 році Учасниця Євробаскету 2017 року у складі національної збірної України.
- У складі молодіжної жіночої збірної Ольга Яцковець стала найефективнішим гравцем чемпіонату Європи U-20.
- У 2017 році перейшла у словацький МБК "Ружомберок".
-
Чому в Marathonbet найнижча маржа серед букмекерів і як це впливає на суму виграшу2 жовтня , 15:30
-
Як Циганков після божевільного пасу Ярмоленка створив сенсацію проти Іспанії: відео14 жовтня , 09:58
-
Мій син повернеться, щоб зламати тобі шию: Лопес-старший про конфлікт з Ломаченком13 жовтня , 12:01