Баскетболістка збірної України феєрить на старті у чемпіонаті Швейцарії – українці немає рівних
Баскетболістка збірної України Ольга Яцковець, яка грає за "Вінтертур", дуже вдало провела стартовий поєдинок у чемпіонаті Швейцарії. Українка стала найкращою баскетболісткою матчу.
У стартовому поєдинку "Вінтертур" зіграв проти "Ньона". Українка доклалась до розгромної перемоги своєї команди – 86:52, пише Ukrbasket.
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Феєрична гра українки
Українська баскетболістка за проведений час на паркеті набрала 24 очка, 12 підбирань та 7 передач. Яцковець з цими показниками одна з найкращих на старті чемпіонату Швейцарії.
Ольга Яцковець лише початку серпня поповнила склад швейцарського клубу. Минулого сезону українка виступала за словацький "Ружомберок". На момент зупинення змагань команда здобула 19 перемог у 19 поєдинках. Яцковець була лідером чемпіонату за результативністю. У середньому за поєдинок набирала 17,4 очка, робила 7 підбирань.
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