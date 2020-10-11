Баскетболістка збірної України Ольга Яцковець, яка грає за "Вінтертур", дуже вдало провела стартовий поєдинок у чемпіонаті Швейцарії. Українка стала найкращою баскетболісткою матчу.

У стартовому поєдинку "Вінтертур" зіграв проти "Ньона". Українка доклалась до розгромної перемоги своєї команди – 86:52, пише Ukrbasket.

Варто прочитати: Зіркова українська баскетболістка Ягупова відмовилася перейти у російський клуб

Феєрична гра українки

Українська баскетболістка за проведений час на паркеті набрала 24 очка, 12 підбирань та 7 передач. Яцковець з цими показниками одна з найкращих на старті чемпіонату Швейцарії.

Ольга Яцковець лише початку серпня поповнила склад швейцарського клубу. Минулого сезону українка виступала за словацький "Ружомберок". На момент зупинення змагань команда здобула 19 перемог у 19 поєдинках. Яцковець була лідером чемпіонату за результативністю. У середньому за поєдинок набирала 17,4 очка, робила 7 підбирань.