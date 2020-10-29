Білоруська влада кидає у СІЗО людей, які виходили на акції протесту по всій країні. Не обійшла ця доля і відому в країні баскетболістку Олену Левченко. Вона 15 діб провела в Центрі ізоляції правопорушників.

Саме в центр ізоляції правопорушників (ЦІП) на вулиці Окрестіна в Мінську доправляли усіх затриманих під час акцій протесту. Це СІЗО відзначилося особливою жорстокістю. Про свої умови перебування там Олена Левченко розповіла в інтерв'ю Meduza.

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Нагадаємо, Левченко затримали 30 вересня вже в аеропорті Мінська. Баскетболіста мала вилетіти до Греції на реабілітацію. Її звинуватили в участі в незаконних мітингах 23 та 27 вересня та арештували на 15 діб.

Першу ніч спортсменка провела в камері в райвідділку міліції. А вже після суду її перевели у СІЗО.

"Нас було троє в камері. В першу ніч у нас були матраци, вода, працювала каналізація. А другого жовтня все почалося. Після сніданку зайшов чоловік і наказав скручувати матраци. Ми згорнули їх, подумали, що завинили десь. Спочатку ми думали, що їх забрали на прожарювання, щоб вивести вошей і клопів. Але нам їх взагалі не повернули", – розповіла Левченко.

Коли ж затримані почали вимагати, щоб матраси повернули (вони викликали охорону), один з охоронців силою вивів одну із дівчат. Через декілька хвилин він повернувся з нею та заявив, що ніяких матрасів не буде.

"В цей же день нам відключили гарячу воду, каналізацію та підселили ще двох жінок – в чотиримісній камері нас стало п'ятеро. Ми не розуміли, як спати. Розстелили газети та одяг. Я, як найвища, лягла на лавці, хтось на столі. Хтось удвох – було дуже холодно, батареї не гріли", – зізналася Левченко.

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За всі 15 діб, що Левченко провела в СІЗО, їй жодного разу не дозволили сходити в душ. А гарячу воду дали лише в передостанній день. На прогулянку баскетболістку випустили лише п'ять разів за весь час перебування там.

Згодом виявилося, що такі умови утримання були лише в камері Левченко. Хоча білоруський канал СТВ показав інші умови утримання затриманих.

"Тут за умови вашого утримання відповідаю я. Це робиться для того, щоб вам не хотілося сюди повернутися", – так пояснив умови утримання начальник ЦІП Євген Шапетько.

Дівчата, які перебували у камері, знаходили час на розваги: розкреслив листок під шахову дошку, а фігурки для гри в шашки зробили з чорного та білого хліба.

"Намагалися жартувати, співали пісні, розмовляли. І зараз, коли я розбираю соцмережі, бачу повідомлення від хлопців, які були поруч. Пишуть: «Ми чули, як ви співали, ми вам плескали». Ще десь в сусідній камері була дівчина, яка щовечора дуже гарно співала. Такі концерти в Окрестіно", – розповіла Левченко.

Варто додати, що коли в баскетболісти вже закінчувався термін арешту, їй призначили новий суд за участь в акціях протесту. Однак цього разу "феміда" обмежилася лише штрафом.