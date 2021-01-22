Комитет этики и честной игры Федерации баскетбола Украины принял решение по делу бывшего игрока Черкасских Мавп Александра Кобца.

Об этом сообщает официальный сайт ФБУ. По итогам рассмотрения дела, комитет не нашел доказательную базу для виновности Кобца в манипулировании матчами.

Несколько ранее Баскетболиста сборной Украины Кобца выгнали из клуба: участвовал в спортивных тотализаторах

При этом некоторые действия игрока вызвали подозрения – поэтому в дальнейшем все матчи с участием Кобца будут проходить под контролем Комитета этики и честной игры.

Также Комитет сделал запрос в ФБУ с новым предложением к регламенту Суперлиги – по новым предлагаемым правилам, представители команд, кроме официального делегата матча, не будут иметь возможности для пользования гаджетами во время игр.

Что известно о Кобце

24-летний воспитанник "Мавп". Рекордсмен в истории клуба по количеству набранных очков (1 880). Он вернулся в черкасский клуб в январе 2020 года после выступления за фарм-клуб Вашингтон Уизардс и Кэпитал-Сити Гоу-Гоу. Кобец – чемпион Украинской суперлиги сезона 2017/2018. Бронзовый призер Кубка Мира 2017 по баскетболу 3х3 в составе национальной сборной Украины.

Текущий сезон баскетболист начал в расположении Черкасских Мавп, однако клуб расторг с ним соглашение после скандала – игрока подозревали в участии в договорных матчах. Сам Кобец рассказал, что ему так и не объяснили решение руководства Черкасских Мавп.

После ухода из Черкасс, Кобец подписал соглашение с одесским клубом БИПА, который выступает в Высшей лиге Украины. Однако вскоре баскетболист перебрался в клуб Суперлиги Будивельник.