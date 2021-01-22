Комітет етики і чесної гри Федерації баскетболу України прийняв рішення у справі колишнього гравця Черкаських Мавп Олександра Кобця.

Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ. За підсумками розгляду справи, комітет не знайшов доказову базу для винності Кобця в маніпулюванні матчами.

Дещо раніше Баскетболіста збірної України Кобця вигнали з клубу: брав участь у спортивних тоталізаторах

При цьому, деякі дії гравця викликали підозри – тому в подальшому всі матчі за участю Кобця будуть проходити під контролем Комітету етики та чесної гри.

Також Комітет зробив запит в ФБУ з новою пропозицією до регламенту Суперліги – за новими пропонованим правилам, представники команд, крім офіційного делегата матчу, не матимуть можливості для користування гаджетами під час ігор.

Що відомо про Кобця

24-річний вихованець "Мавп". Рекордсмен в історії клубу за кількістю набраних очок (1880). Він повернувся до черкаського клубу у січні 2020 року після виступу за фарм-клуб Вашингтон Візардс і Кепітал Сіті Гоу-Гоу. Кобець – чемпіон Української суперліги сезон 2017/2018. Бронзовий призер Кубка Світу 2017 по баскетболу 3х3 у складі національної збірної України.

Поточний сезон баскетболіст почав в розташуванні Черкаських Мавп, проте клуб розірвав з ним угоду після скандалу – гравця підозрювали в участі в договірних матчах. Сам Кобець розповів, що йому так і не пояснили рішення керівництва Черкаських Мавп.

Після відходу з Черкас, Кобець підписав угоду з одеським клубом БІПА, який виступає у Вищій лізі України. Однак незабаром баскетболіст перебрався в клуб Суперліги Будівельник.