У матчі регулярного чемпіонату НБА між "Лос-Анджелес Лейкерс" та "Ютою Джаз" центровий "озерян" Джавал МакГі мало не опинився в нокауті.

У третій чверті матчі центровий "Юри" Руді Гобер опинився поблизу кільця в оточенні суперників. Він хотів скинути м'яч партнеру за триочкову лінію. Але зробив це вкрай невдало. Адже поруч з ним був Джавал МакГі. Саме йому в обличчя і влучив м'яч, пише 24 канал.

Ще один: Баскетболіст відправив у нокаут суперника ударом ліктя в голову: відео

Після потужного удару, в гравця "Лейкерс" підкосилися ноги й він ледве покинув майданчик. Гравцю знадобилося декілька хвилин, щоб прийти до тями та продовжити гру.

Rudy Gobert makes a perfect chest pass to Javale McGee's face pic.twitter.com/NXMyYXIiNW — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) August 4, 2020

Сама гра закінчилася перемогою "Лейкерс" 116:108. Команда гарантувала собі перше місце в Західній конференції. Це вперше "Лейкерс" з сезону 2009/2010 виграли свою конференцію. В цьому ж сезоні вони виграли свій останній титул.