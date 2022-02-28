Баскетболист Звонов развернул флаг Украины: фанаты устроили овации – видео по игре НБА

Украинский баскетболист Максим Звонов поддержал свою страну на матче НБА в США. Украинец развернул огромный сине-желтый флаг.

Американцы поддерживают украинский народ

Баскетболист киевского Будивельника посетил матч НБА между Майами Хит и Сан-Антонио Сперс. Максим Звонов в очередной раз отметился акцией в поддержку родной Украины, дающей достойный отпор российскому оккупанту.

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Спортсмен на трибунах в США разверну огромный сине-желтый флаг. Такой поступок баскетболиста американцы встретили овациями. Такая реакция привела к появлению слез на глазах Звонов.

Видео момента Звон выложил на своей странице в инстаграмме. Максим поблагодарил всех за поддержку.

Спасибо за поддержку. Слава Украине! Героям Слава!,

– подписал видео баскетболист.

Видео поддержки Украины в США

Почти всю карьеру Звонов провел в чемпионате Украины. Имеет опыт выступлений в США и Румынии. В январе 2021 года баскетболист вернулся в киевский Будивельник и начал выступления под измененной фамилией на Звонов.

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