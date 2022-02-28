Американці підтримують український народ
Баскетболіст київського Будівельника відвідав матч НБА між Маямі Хіт та Сан-Антоніо Сперс. Максим Звонов вкотре відзначився акцією на підтримку рідної України, яка дає гідну відсіч російському окупанту.
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Спортсмен на трибунах у США розгорну величезний синьо-жовтий прапор. Такий вчинок баскетболіста американці зустріли оваціями. Така реакція привела до появи сліз на очах Звонов.
Відео моменту Звонов виклав на своїй сторінці в інстаграмі. Максим подякував усім за підтримку.
Дякую за підтримку. Слава Україні! Героям Слава!,
– підписав відео баскетболіст.
Відео підтримки України у США
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