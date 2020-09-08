У матчі другого раунду плей-офф НБА між "Бостоном" та "Торонто" стався доволі неприємний інцидент – гравець "Рапторс" Паскаль Сіакам вдарив ногою в обличчя суперника.

Кпізод стався в першій чверті матчу під час атаки "Бостона". Центровий Даніель Тайс отримав м'яч під кільцем "Торонто". Саікам, який не зумів заблокувати пас у стрибку, у падінні намагався ногою завадити супернику зробити кидок. Але зробив це вкрай невдало. Сіакам ногою вдарив Тайса в обличчя.

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Та одразу після цього епізоду Сіакам попросив вибачення в суперника. Попри доволі неприємний удар, Тайс продовжив гру. І навіть здійснив штрафні кидки після порушення. Загалом він зіграв в цьому матчі понад 30 хвилин, набравши 15 очок та зробивши 8 підбирань.

Відео моменту удару в щелепу під час матчу

Сам матч закінчився перемогою "Бостона" 111:89. Тепер "Селтікc" ведуть в серії 3:2.