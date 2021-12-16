Розкішна розв'язка матчу

За 4,5 секунди до завершення поєдинку лідер Оклахоми, за яку раніше виступав українець Святослав Михайлюк, Шей Гілджес-Александер зрівняв рахунок. Баскетболісту вдався красивий триочковий з-під суперника.

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Рахунок став 110:110. Але на цьому нічого не закінчилось. Нью-Орлеан встиг виконати свою атаку за та 1,4 секунди Девонте Грем здійснив неймовірний кидок. Баскетболіст влучив у кошик зі своєї частини майданчика. Саме цей кидок став переможним для команди. Реакція суперників у цей момент була безцінною.

У підсумку – 110:113 поразка Оклахоми.

Оклахома за 27 ігор продовжує перебувати на останньому 15-му місці у Західній конференції. Клуб має у своєму активі лише 8 перемог, а у пасиві аж 19 поразок.

Нью-Орлеан теж не дивує – передостання 14-та сходинка (9 звитяг та 21-не фіаско).

Відео розкішної кінцівки матчу