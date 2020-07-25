Баскетбольний клуб НБА "Детройт Пістонс" вирішив залишили на наступний сезон українця Святослава Михайлюка. Завдяки цьому в нього зросте зарплата.

Святослав Михайлюк був обраний на драфті НБА у 2018 році. Його обрала команда "Лос-Анджелес Лейкерс". Згідно з угодою, його зарплата за два перші сезони повинна була скласти понад 2,9 мільйона доларів (1 мільйон 487 тисяч 694 доларів за перший рік та 1 мільйон 416 тисяч 852 долари за другий сезон), повідомляє 24 канал.

Варте уваги: Український баскетболіст розповів історію, як мало не втратив кар'єру через ставки на спорт

Посередині сезону українця обміняли в команду "Детройт Пістонс". Там він грає і до нині. І продовжить виступи в наступному сезоні. Про це з посиланням на The Athletic пише basket.com.ua. Команда активувала опцію в їх контракті. Тож в новому сезоні Михайлюк отримає в клубі 1 мільйон 663 тисячі 861 долар. Якщо з ним і надалі продовжать угоду, то вже з сезону 2021/22 Михайлюк отримуватиме 2 мільйони 79 тисяч 826 доларів.

Важливо! Святослав Михайлюк в цьому сезоні провів за "Детройт" 56 матчів (в середньому по 22:35 хвилин за гру). За цей час він набирав по 9 очків в середньому за матч та робив 1,9 підбора. Однак його команда не зуміла потрапити у плей-офф.

Загалом на "Пістонс" очікує чистка складу. Керівництво клубу вирішило з наявних гравців залишити поки сімох баскетболістів із загальною зарплатою в 76 мільйонів доларів. Таким чином команда буде мати вільними близько 30 мільйонів доларів у зарплатній відомості, що дозволить їм запросити топових гравців. Однією з головних цілей "Детройта" є захисник "Торонто Репторс" Фред Ванвліт. В цьому сезоні його заплата становила 9 мільйонів 346 тисяч 153 долари. А на наступний сезон він є вільним агентом і може підписати угоду з будь-яким клубом.