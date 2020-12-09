Баскетболист сборной Украины может перейти в клуб НБА: что известно
Защитник сборной Украины и Днепра Иссуф Санон может уже в ближайшее время выехать в расположение Хьюстон Рокетс.
По информации Basket.com.ua, Рокетс сделал запрос и получил разрешение от ФИБА на выдачу лицензии на украинского защитника.
В межсезонье Рокетс приобрели права на Санон в sign-and-trade соглашении по Остину Риверсу, выменяв их у Никс.
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Что известно о Иссуфе Саноне
На драфте-2018 украинец был избран Вашингтоном под 42-м номером, а предыдущим обладателем драфт-прав на Санона был Нью-Йорк.
В этом сезоне Санон сыграл за Днепр 6 матчей в Суперлиге, в которых проводил на площадке по 13,5 минуты. В среднем за игру он набирал 8,0 очка, делал 2,5 передачи и 1,3 подбора.
В составе сборной Украины в матчах против Словении и Австрии Санон провел на площадке 18,1 минуты, набрал 7,5 очка, сделал 2,5 передачи и 2,5 подбора за 50% реализации трехочковых.
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