Захисник збірної України та Дніпра Іссуф Санон може вже найближчим часом виїхати в розташування Х'юстон Рокетс.

За інформацією Basket.com.ua, Рокетс зробив запит і отримав дозвіл від ФІБА на видачу ліцензії на українського захисника.

В міжсезоння Рокетс придбали права на Санона в sign-and-trade угоді по Остіну Ріверсу, вимінявши їх у Нікс.

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Що відомо про Іссуфу Санона

На драфті-2018 українець був обраний Вашингтоном під 42-им номером, а попереднім володарем драфт-прав на Санона був Нью-Йорк.

У цьому сезоні Санон відіграв за Дніпро 6 матчів в Суперлізі, в яких проводив на майданчику по 13,5 хвилини. В середньому за гру він набирав 8,0 очка, робив 2,5 передачі і 1,3 підбору.

У складі збірної України в матчах проти Словенії та Австрії Санон провів на майданчику 18,1 хвилини, набрав 7,5 очка, зробив 2,5 передачі і 2,5 підбору за 50% реалізації триочкових.