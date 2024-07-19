Роман Бондарчук был одним из ведущих игроков БК Днепр. Вместе с командой он стал чемпионом Украины сезона 2023/24.

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Днепр гордится своим игроком

После завершения чемпионата Роман решил присоединиться в ряды ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба днепровского клуба.

Игрок нашего клуба Роман Бондарчук, с которым Днепр достиг своих наибольших успехов последних лет, по зову сердца присоединился в ряды ВСУ,

– говорится в сообщении клуба.

Сейчас Бондарчук находится в одном из учебных центров, где проходит подготовку и готовится принять присягу.

"Мы гордимся Романом! Гордимся, что наш клуб воспитывает не только качественных игроков, но и патриотов своей страны!", – сообщили в клубе.

Роман Бондарчук проходит службу в ВСУ / фото БК Днепр

Отметим, что во время игровой карьеры Роман Бондарчук защищал цвета Днепра и Кривбасса. В прошлом сезоне 26-летний игрок сыграл 32 матча. Также в свое время Романа вызывали в сборную Украины U-18 и U-20.

В апреле 2022 года Бондарчук вступил в тероборону Хмельницкого.