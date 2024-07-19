Украина – Грузия 85:76 (16:13, 23:16, 28:19, 18:28)
Подопечные Валерия Плеханова продолжают свое успешное выступление на чемпионате Европы-2024. 19 июля "сине-желтые" завоевали место в полуфинале турнира, пишет 24 Канал.
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Украина в полуфинале Евро-2024 U-20
В четвертьфинальном поединке сборная Украины победила Грузию. Наша команда по всем игровым параметрам превосходила соперника.
Первую четверть украинцы завершили с преимуществом в три балла, а в следующей довели его до 10. В третьей четверти "сине-желтые" увеличили свое преимущество до 19 очков. Однако в заключительной 10-минутке грузины сумели сократить отставание в счете.
В итоге сборная Украины одержала победу – 85:76 и вышла в полуфинал. Лучшим игроком матча стал Назар Холод, на счету которого 17 очков и 9 подборов. Самым результативным стал Кирилл Скутельник, который набрал 18 очков. Свой вклад в общий успех сделал Максим Кличко. Сын легенды украинского бокса Виталия Кличко несмотря на полученную накануне травму набрал 7 очков и сделал 5 подборов.
В полуфинале Украина сыграет против сборной Нидерландов, которая в четвертьфинале обыграла Словакию (80:68). Поединок состоится в субботу, 20 июля.