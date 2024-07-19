Роман Бондарчук був одним з провідних гравців БК Дніпро. Разом із командою він став чемпіоном України сезону 2023/24.

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Дніпро пишається своїм гравцем

Після завершення чемпіонату Роман вирішив приєднатися до лав ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба дніпровського клубу.

Гравець нашого клубу Роман Бондарчук, з яким Дніпро досяг своїх найбільших успіхів останніх років, за покликом серця доєднався до лав ЗСУ,

– йдеться у повідомленні клубу.

Наразі Бондарчук знаходиться в одному з навчальних центрів, де проходить підготовку та готується прийняти присягу.

"Ми пишаємося Романом! Пишаємося, що наш клуб виховує не тільки якісних гравців, а й патріотів своєї країни!", – повідомили у клубі.

Роман Бондарчук проходить службу в ЗСУ / фото БК Дніпро

Зазначимо, що під час ігрової кар'єри Роман Бондарчук захищав кольори Дніпра та Кривбасу. У минулому сезоні 26-річний гравець зіграв 32 матчі. Також свого часу Романа викликали в збірну України U-18 та U-20.

У квітні 2022 року Бондарчук вступив до тероборони Хмельницького.