В пятой игре серии плей-офф между "Хьюстоном" и "Оклахомой" возникла стычка между баскетболистами обеих команд. Причиной стала довольно грубая игра игрока "Тандер" Денниса Шрёдера.

В третью четверть матча Шрёдер нанес удар в пах Пи Джей Такеру, когда тот пытался сделать заслон. От удара игрок "Рокетс" оказался на паркете.

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Такеру не очень понравилось такое поведение соперника. Поэтому он решил выяснить отношения со Шрёдером. Но тот проигнорировал его, обернувшись к нему спиной. Поэтому Такер нанес ему удар головой по затылку.

PJ Tucker got into Dennis Schroder's face pic.twitter.com/fe4My9eKWG — Bleacher Report (@BleacherReport) August 30, 2020

Обоих баскетболистов после этой стычки удалили с площадки. Шрёдер получил неспортивный фол второй степени. Такера же наказали техническим фолом и удалением.

Уже после матча руководство "Рокетс" обратилось к НБА с просьбой расследовать этот эпизод. Причина в том, что в 2013 году Шрёдера уже дисквалифицировали на одну игру за аналогичный инцидент.

Сам матч закончился уверенной победой "Хьюстона" 114:80. "Рокетс" вышли вперед в серии 3:2.