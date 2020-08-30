Определились еще две команды, которые сыграют во втором раунде плей-офф НБА. Ими стали "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Милуоки Бакс".

Победа "Лейкерс"

"Лейкерс" в пятом матче против "Портленда" победили 131:122. ЛеБрон Джеймс в этом матче за почти 34 минуты оформил трипл-дабл, набрав 36 очков, а также сделав по 10 подборов и передач. Его партнер по "Лейкерс" Энтони Дэвис набрал 43 очка. Одного подбора ему не хватило для того, чтобы оформить дабл-дабл.

Лейкерс – Портленд 131:122 (35:31, 33:37, 32:24, 31:30)

Поэтому "Лейкерс" победили в серии 4:1. И теперь во втором раунде плей-офф сыграют против победителя пары "Хьюстон" – "Оклахома".

"Хьюстон" вышел вперед в серии

В этой паре вперед вышли "Рокетс", которые в пятом матче разгромили соперников 114:80. И уже 31 августа может быть определен победитель этой пары в шестой игре между этими командами.

Хьюстон – Оклахома-Сити 114:80 (24:14, 24:31, 37:18, 29:17)

"Милуоки" вышли во второй раунд

Победу в матче и выход во второй раунд обеспечили себе и "Милуоки". Усилий Янниса Адетокунбо оказалось достаточно, чтобы одолеть "Орландо" 118:104 и победить в серии 4:1.

Сам грек оформил дабл-дабл с 28 очками и 17 подборами. Кроме него, еще двое игроков сделали это – его напарник Крис Миддлтон (21 очко, 10 подборов) и Никола Вучевич из "Орландо" (22 очка и 15 подборов).

Милуоки – Орландо 118:104 (26:21, 41:29, 23:29, 28:25)

"Милуоки" во втором раунде плей-офф сыграет против "Майами".

Напомним, еще одну пару плей-офф составили "Бостон" – "Торонто". Зато не определены участники еще одной пары. В матчах "Юта" – "Денвер" и "Клипперс" – "Даллас" счета 3:2 в пользу первых команд.