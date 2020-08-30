У п'ятій грі серії плей-офф між "Х'юстоном" та "Оклахомою" виникла сутичка між баскетболістами обох команд. Причиною стала доволі груба гра гравця "Тандер" Денніса Шредера.

У третій чверть матчу Шредер завдав удар в пах Пі Джей Такеру, коли той намагався зробити заслон. Від удару гравець "Рокетс" опинився на паркеті.

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Такеру не дуже сподобалася така поведінка суперника. Тож він вирішив з'ясувати стосунки зі Шредером. Але той проігнорував його, обернувшись до нього спиною. Тож Такер завдав йому удар головою по потилиці.

PJ Tucker got into Dennis Schroder's face pic.twitter.com/fe4My9eKWG — Bleacher Report (@BleacherReport) August 30, 2020

Обох баскетболістів після цієї сутички вилучили з майданчика. Шредер отримав неспортивний фол другого ступеня. Такера ж наказали технічним фолом та вилученням.

Вже після матчу керівництво "Рокетс" звернулося до НБА з проханням розслідувати цей епізод. Причина в тому, що у 2013 році Шредера вже дискваліфіковували на одну гру за аналогічний інцидент.

Сам матч закінчився впевненою перемогою "Х'юстона" 114:80. "Рокетс" вийшли вперед в серії 3:2.