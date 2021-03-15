В матче студенческой баскетбольной лиги в США произошел довольно неприятный эпизод. В борьбе за мяч один из игроков нанес удар локтем в лицо соперника.

Инцидент произошел в матче студенческих команд университетов Флориды и Теннесси. Борьбу за мяч вели Омар Пейн и Джон Фулкерсон.

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Когда голевая атака закончилась, Пейн нанес первый удар локтем в соперника. А когда Фулкерсон хотел отмахнуться, получил еще один удар локтем в лицо. После этого Фулкерсон оказался на паркете.

Omar Payne is ejected after using a pair of hard elbows on John Fulkerson.pic.twitter.com/djP88W3Jl9 — Sporting News (@sportingnews) March 12, 2021

На площадке почти сразу вспыхнула потасовка, однако арбитрам удалось успокоить игроков.

Пейн сразу получил удаление до конца матча.

Фулкерсон тоже не смог продолжить игру. Впоследствии у него диагностировали сотрясение мозга и перелом челюсти.

Пейн впоследствии извинился перед соперником за свой поступок.