Баскетболист отправил соперника в нокаут ударом локтя с разворота: видео
В матче студенческой баскетбольной лиги в США произошел довольно неприятный эпизод. В борьбе за мяч один из игроков нанес удар локтем в лицо соперника.
Источник:Sporting News
Инцидент произошел в матче студенческих команд университетов Флориды и Теннесси. Борьбу за мяч вели Омар Пейн и Джон Фулкерсон.
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Когда голевая атака закончилась, Пейн нанес первый удар локтем в соперника. А когда Фулкерсон хотел отмахнуться, получил еще один удар локтем в лицо. После этого Фулкерсон оказался на паркете.
На площадке почти сразу вспыхнула потасовка, однако арбитрам удалось успокоить игроков.
Пейн сразу получил удаление до конца матча.
Фулкерсон тоже не смог продолжить игру. Впоследствии у него диагностировали сотрясение мозга и перелом челюсти.
Пейн впоследствии извинился перед соперником за свой поступок.
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