У матчі студентської баскетбольної ліги в США стався доволі неприємний епізод. В боротьбі за м'яч один з гравців завдав удар ліктем в обличчя суперника.

Інцидент стався у матчі студентських команд університетів Флориди та Теннессі. Боротьбу за м'яч вели Омар Пейн та Джон Фулкерсон.

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Коли гольова атака закінчилася, Пейн завдав перший удар ліктем в суперника. А коли Фулкерсон хотів відмахнутися, отримав ще один удар ліктем в обличчя. Після цього Фулкерсон опинився на паркеті.

Omar Payne is ejected after using a pair of hard elbows on John Fulkerson.pic.twitter.com/djP88W3Jl9 — Sporting News (@sportingnews) March 12, 2021

На майданчику мало не одразу спалахнула сутичка, однак арбітрам вдалося заспокоїти гравців.

Пейн одразу отримав вилучення до кінця матчу.

Фулкерсон теж не зміг продовжити гру. Згодом в нього діагностували струс мозку та перелом щелепи.

Пейн згодом вибачився перед суперником за свій вчинок.