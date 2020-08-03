Литовський центровий Даріуш Лавринович під час поєдинку Літньої ліги вдарив суперника ліктем у голову. Наскільки серйозно баскетболіст буде оштрафований і дискваліфікований наразі невідомо.

У матчі "Аротен" зустрічався із ВДУ. Наприкінці зустрічі Лавринович програв боротьбу під кільцем Друнгілюсу, не втримавши емоцій зарядив супернику ліктем в обличчя, повідомляє Sportando.

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Удар в обличчя

Арбітр одразу видалив гравця з майданчика. Після матчу Лавринович визнав свою провину та щиро вибачився. Він готовий понести суворе покарання.

Наступний матч литовський баскетболіст у будь-якому випадку пропустить. Цей матч може стати для його команди вирішальним у боротьбі за вихід у півфінал.

Яку дискваліфікацію отримав Даріуш наразі невідомо.