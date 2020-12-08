Український баскетболіст Детройта Святослав Михайлюк продовжує з командою готуватись до нового сезону. Українець перебуває у прекрасній формі.

23 грудня стартує новий сезон НБА. Український захисник Святослав Михайлюк посилено готується до майбутніх матчів. Українець розриває партнерів по команді на тренуваннях, пише 24 канал.

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Підготовка Михайлюка до сезону

У фейсбуці на сторінці "Swish Cultures" виклав відео з тренування команди українця. На ролику видно, як Михайлюк класно обігрує своїх напарників, працює над проходами під кільце та влучно закидує з усіх дистанцій.

Зараз конкуренція на позиції українця дещо зменшилась. Клуб покинули відразу 5 баскетболістів.