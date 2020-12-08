Баскетболіст Михайлюк "розриває" паркет на тренуванні у Детройті: відео
Український баскетболіст Детройта Святослав Михайлюк продовжує з командою готуватись до нового сезону. Українець перебуває у прекрасній формі.
23 грудня стартує новий сезон НБА. Український захисник Святослав Михайлюк посилено готується до майбутніх матчів. Українець розриває партнерів по команді на тренуваннях, пише 24 канал.
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Підготовка Михайлюка до сезону
У фейсбуці на сторінці "Swish Cultures" виклав відео з тренування команди українця. На ролику видно, як Михайлюк класно обігрує своїх напарників, працює над проходами під кільце та влучно закидує з усіх дистанцій.
Зараз конкуренція на позиції українця дещо зменшилась. Клуб покинули відразу 5 баскетболістів.
- У 2018 році Лейкерс обміняв українця у Детройт. У минулому сезоні баскетболіст з України провів за команду 56 матчів. За які у середньому показував за гру 9,0 очок, 1,9 підбирання, 1,9 передачі та 22 хвилини ігрового часу.
- У листопаді 2020-го року Михайлюк продовжив контракт з клубом. Детройт активував опцію на сезон-2020/21 у контракті Святослава.
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