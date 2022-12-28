В ночь на среду 28 декабря состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором Даллас Маверикс принимал на своей площадке Нью-Йорк Никс. Невероятный поединок завершился победой хозяев (126:121 OT).

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Вписал имя в историю НБА

Настоящим героем матча стал разыгрывающий Далласа Лука Дончич. Он не только помог своей команде создать камбэк, но и стал автором рекордного достижения.

Словенец стал первым, кто оформил самый результативный трипл-дабл в истории Лиги. На его счету – 60 очков, 21 подбор и 10 результативных передач.

23-летний баскетболист стал первым игроком в истории ассоциации, которому подчинились такие показатели. Также нассчету словенца два перехвата, один блок-шот и четыре потери.

Достойно внимания. Защитник Филадельфии Джеймс Гарден также делал трипл-дабл с 60 очками, но у него было вдвое меньше подборов (60+10+11). Это достижение состоялось в 2018 году.

Кроме того, Дончич обновил командный рекорд Маверикс по набранным очкам. Предыдущее достижение держалось с 2004 года и было установлено легендарным немецким игроком Дирком Новицким (53 балла).

Видео исторического достижения Луки Дончича

После 35 матчей Даллас Маверикс занимает шестое место в Западной конференции НБА (19 побед, 16 поражений). На первом месте – Денвер Наггетс (22:11).

Кстати, украинец Святослав Михайлюк, играющий за Нью-Йорк Никс, находился в заявке на историческую встречу, но на площадке так и не появился.