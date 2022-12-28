В ніч на середу 28 грудня відбувся матч регулярного чемпіонату НБА, в якому Даллас Маверікс приймав на своєму майданчику Нью-Йорк Нікс. Неймовірний поєдинок завершився перемогою господарів (126:121 OT).

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Вписав ім'я в історію НБА

Справжнім героєм матчу став розігруючий Далласа Лука Дончич. Він не тільки допоміг своїй команді створити камбек, але й став автором рекордного досягнення.

Словенець став першим, хто оформив найрезультативніший трипл-дабл в історії Ліги. На його рахунку – 60 очок, 21 підбір та 10 результативних передач.

23-річний баскетболіст став першим гравцем в історії асоціації, якому підкорилися такі показники. Також на рахунку словенця два перехоплення, один блок-шот та чотири втрати.

Варте уваги. Захисник Філадельфії Джеймс Гарден також робив трипл-дабл з 60 очками, але у нього було вдвічі менше підбирань (60+10+11). Це досягнення відбулося у 2018 році.

Крім того, Дончич оновив командний рекорд Маверікс за набраними очками. Попереднє досягнення трималося з 2004 року і було встановлене легендарним німецьким гравцем Дірком Новіцьким (53 бали).

Відео історичного досягнення Луки Дончича

Після 35 матчів Даллас Маверікс посідає шосте місце в Західній конференції НБА (19 перемог, 16 поразок). На першому місці – Денвер Наггетс (22:11).

До речі, українець Святослав Михайлюк, який грає за Нью-Йорк Нікс, був у заявці на історичну зустріч, але на майданчику так і не з’явився.