Баскетболист курьезно поскользнулся на рекламной наклейке и получил страшную травму: видео

Бывший центровой нескольких клубов НБА Экпе Юдо получил курьезную травму в Суперкубке Италии. Баскетболист поскользнулся на рекламной наклейке.

Курьезная травма на баскетбольной площадке

Неприятный и одновременно курьезный эпизод произошел в четвертьфинале Суперкубка Италии по баскетболу. Экпе Юдо пострадал от рекламной наклейки.

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Виртус одержал победу на собственной площадке над Тортоной – 74:66. Однако победа хозяев была с горьким привкусом. Один из лидеров команды Экпе Юдо получил серьезную травму. 34-летний баскетболист получил повреждение без борьбы.

В полуфинале Виртус сыграет на выезде против Венеции. Игра состоится 20 сентября.

Юдо защищал свою корзину, курьезно поскользнулся на рекламной наклейке, которая была наклеена на площадке. Баскетболист упал на паркет и самостоятельно подняться с него уже не смог. Он схватился за ногу и после помощи медиков покинул площадку на носилках.

Уго получил травму из-за наклейки видео

Ранее опытный Уго выступал за несколько команд НБА. Последним его клубом в США стала Юта. Далее играл в Китае. В составе Фенербахче в 2014 году стал чемпионом Европы, получив награду MVP Финала четырех Евролиги. В турецком клубе центровой был лидером, стал обладателем Кубка Турции и чемпионата.

Выступал за национальную сборную на чемпионате мира и Олимпиаде-2020.

По заключению врачей в Экпе разрыв связки надколенника. Из-за этого курьезного падения баскетболист еще долго не выйдет на паркет.