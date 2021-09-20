Курьезная травма на баскетбольной площадке Неприятный и одновременно курьезный эпизод произошел в четвертьфинале Суперкубка Италии по баскетболу. Экпе Юдо пострадал от рекламной наклейки. Вот так Мужская сборная Украины U-17 завоевала "серебро" Евробаскета-3х3: видео Виртус одержал победу на собственной площадке над Тортоной – 74:66. Однако победа хозяев была с горьким привкусом. Один из лидеров команды Экпе Юдо получил серьезную травму. 34-летний баскетболист получил повреждение без борьбы. В полуфинале Виртус сыграет на выезде против Венеции. Игра состоится 20 сентября. Юдо защищал свою корзину, курьезно поскользнулся на рекламной наклейке, которая была наклеена на площадке. Баскетболист упал на паркет и самостоятельно подняться с него уже не смог. Он схватился за ногу и после помощи медиков покинул площадку на носилках. Уго получил травму из-за наклейкивидео Результат обследования! По заключению врачей в Экпе разрыв связки надколенника. Из-за этого курьезного падения баскетболист еще долго не выйдет на паркет. Ранее опытный Уго выступал за несколько команд НБА. Последним его клубом в США стала Юта. Далее играл в Китае. В составе Фенербахче в 2014 году стал чемпионом Европы, получив награду MVP Финала четырех Евролиги. В турецком клубе центровой был лидером, стал обладателем Кубка Турции и чемпионата. Выступал за национальную сборную на чемпионате мира и Олимпиаде-2020.