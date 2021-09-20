Курьезная травма на баскетбольной площадке

Неприятный и одновременно курьезный эпизод произошел в четвертьфинале Суперкубка Италии по баскетболу. Экпе Юдо пострадал от рекламной наклейки.

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Виртус одержал победу на собственной площадке над Тортоной – 74:66. Однако победа хозяев была с горьким привкусом. Один из лидеров команды Экпе Юдо получил серьезную травму. 34-летний баскетболист получил повреждение без борьбы.

В полуфинале Виртус сыграет на выезде против Венеции. Игра состоится 20 сентября.

Юдо защищал свою корзину, курьезно поскользнулся на рекламной наклейке, которая была наклеена на площадке. Баскетболист упал на паркет и самостоятельно подняться с него уже не смог. Он схватился за ногу и после помощи медиков покинул площадку на носилках.

Уго получил травму из-за наклейки видео