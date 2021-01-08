Захисник Філадельфії Сіксерс Сет Каррі отримав позитивний тест на коронавірус прямо під час матчу. Гравець відправився на самоізоляцію, але перед цим контактував з партнерами по команді на лавці для запасних.

У ніч з 7 на 8 січня Філадельфія провела виїзний поєдинок проти Брукліна у регулярному чемпіонаті НБА. Гравець гостей Сет Каррі у ході гри дізнався про свій позитивний тест на COVID-19. Про це повідомив інсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі.

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Коронавірус під час матчу

Баскетболіст не брав участь у зустрічі через травму, але вирішив підтримати команду присутністю на арені.

У першій частині матчу Каррі сповістили про результат тестування на коронавірус, який виявився позитивним. Гравець у цей час перебував поруч з партнерами по команді на лавці для запасних. Сет негайно був відправлений на самоізоляцію. Але він встиг контактувати з іншими баскетболістами.

Sixers guard Seth Curry returned a positive test for the coronavirus, which the team learned of near the start of a loss in Brooklyn tonight, sources tell ESPN. He went to an isolation room immediately, and thereafter left arena separate from team. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 8, 2021

Тепер команді прийдеться залишитись у Нью-Йорку, щоб стежити за станом здоров'я своїх гравців. Ймовірно, всі будуть відправлені на тижневий карантин.

У підсумку матч таки завершився із рахунком 122:109 на користь Брукліна. Навіть попри поразку Філадельфія продовжує очолювати таблицю Східної конференції. Бруклін – 7-й.

Доля наступного поєдинку наразі невідома. Вже 9 січня Філадельфія повинна зіграти домашню зустріч з Денвером.