Тобиас Харрис из "Филадельфии" в матче против "Бостона" жестко ударился головой при падении о паркет. Баскетболист в течение некоторого времени неподвижно находился на площадке весь в крови, но сумел покинуть поле, чтобы впоследствии вернуться в игру.

В первом матче плей-офф НБА "Филадельфия" встречалась с "Бостоном", информирует 24 канал. Игрок первых самоотверженно в прыжке хотел заблокировать бросок соперника, но, запутавшись в ногах баскетболиста "Бостона", упал на площадку, сильно ударившись головой.

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Невероятный характер

Еще несколько минут Харрис лежал на площадке и никак не мог встать на ноги из-за окровавленного лица. Все-таки Харрис проявил мужество и покинул паркет на собственных ногах. Баскетболист получил рваную травму левого глаза и сотрясение головного мозга.

Оправившись, он вернулся к игре в четвертой четверти с бинтом над глазом.

Tobias Harris' scary fall and hits his head hard...Was able to walk off the court pic.twitter.com/CVYnATqQ7i — gifdsports (@gifdsports) August 23, 2020

В итоге встреча завершилась со счетом 106:110 в пользу "Бостона". В составе "Бостона" наиболее результативным в матче стал Кембридже Уокер – 26 очков. У хозяев – Джоэль Эмбиид.

"Бостон" одержал четвертую победу и первым среди всех клубов вышел в следующий раунд плей-офф. Харрис выступает за "Филадельфию" с 2019 года. Через два дня после подписания контракта провел дебютную игру, набрав 14 очков.

"Филадельфия" – "Бостон" обзор матча