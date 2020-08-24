Тобіас Харріс із "Філадельфії" у матчі проти "Бостона" жорстко ударився головою при падінні об паркет. Баскетболіст протягом деякого часу нерухомо знаходився на майданчику весь у крові, але зумів покинути поле, щоб згодом повернутись у гру.

У першому матчі плей-офф НБА "Філадельфія" зустрічалась із "Бостоном", інформує 24 канал. Гравець перших самовіддано у стрибку хотів заблокувати кидок суперника, але заплутавшись у ногах баскетболіста "Бостона" впав на майданчик сильно вдарившись головою.

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Неймовірний характер

Ще декілька хвилин Харріс лежав на майданчику та ніяк не міг стати на ноги через закривавлене обличчя. Все-таки Харріс проявив мужність та покинув паркет на власних ногах. Баскетболіст отримав рвану травму лівого ока і струс головного мозку.

Оговтавшись він повернувся до гри у четвертій чверті, з бинтом над оком.

Tobias Harris' scary fall and hits his head hard...Was able to walk off the court pic.twitter.com/CVYnATqQ7i — gifdsports (@gifdsports) August 23, 2020

У підсумку зустріч завершилась із рахунком – 106:110 на користь "Бостона". У складі "Бостона" найбільш результативним у матчі став Кемба Уокер – 26 очок. У господарів – Джоель Ембіід.

"Бостон" здобув четверту перемогу і першу серед усіх клубів вийшов у наступний раунд плей-офф. Харріс виступає за "Філадельфію" з 2019 року. Через два дні після підписання контракту провів дебютну гру, набравши 14 очок.

"Філадельфія" – "Бостон" огляд матчу