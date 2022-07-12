Итальянский баскетболист сломал позвоночник, упав с высоты
Источник:La Gazzetta dello Sport
Баскетболист сборной Италии Алессандро Джентиле получил серьезную травму. Игрок упал с балкона во время отдыха.
Как чувствует себя баскетболист
Джентило получил перелом нескольких позвонков после серьезного падения с высоты. Это произошло в Испании, где баскетболист проводит отпуск.
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29-летний игрок упал на спину с четырех метров. Джентиле был госпитализирован в Пальма-де-Майорку после падения с балкона арендованной им виллы на Форментере.
Форварда доставили вертолетом в больницу, а затем перевезут в Неаполь, где сделают операцию. Сам игрок сообщил, что он хорошо. Опасностей для продолжения карьеры нет, но итальянцу придется восстанавливаться несколько месяцев.
Просто бытовое приключение, ничего серьезного, я в порядке,
– написал он в своих соцсетях.
Что известно об игроке
- В 2014 году Джентиле был избран на драфте НБА под 53-м номером Миннесотой Тимбурвулвз, однако сыграть в лучшей лиге мира ему не пришлось.
- Сборная Италии является соперником сборной Украины по отбору на чемпионат мира-2023. Следующий матч, 24 августа, команда Айнарса Багатскиса сыграет как раз с Италией.