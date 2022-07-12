Як почувається баскетболіст

Джентіле отримав перелом кількох хребців після серйозного падіння з висоти. Це сталося в Іспанії, де баскетболіст проводить відпустку.

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29-річний гравець упав на спину із чотирьох метрів. Джентіле був госпіталізований до Пальма-де-Майорки після падіння з балкона орендованої ним вілли на Форментері.

Форварда доставили вертольотом до лікарні, а потім перевезуть до Неаполя, де зроблять операцію. Сам гравець повідомив, що він гаразд. Небезпеки для продовження кар'єри немає, але італійцеві доведеться відновлюватись кілька місяців.

Просто побутова пригода, нічого серйозного, я в порядку,

– написав він у своїх соцмережах.

Що відомо про гравця