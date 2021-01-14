Найкращий баскетболіст НБА-2018 у складі Х'юстон Рокетс Джеймс Харден стане гравцем Бруклін Нетс. У переході Хардена будуть залучені чотири сторони.

Про перехід Хардена повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі. Х'юстон домовився з Брукліном про обмін 31-річного Хардена.

До слова Дивовижна результативність Михайлюка не врятувала Детройт від поразки в НБА

Деталі угоди

Спершу в угоді було залучено три сторони – Х'юстон, Бруклін і Клівленд. У Рокетс повинні були відправитися Каріс Леверт, Данте Екзам, Родіон Куруц, 4 вибори першого раунду драфту (3 – від Нетс, 1 – від Кавальєрс), а також 4 права обміну піками з Нетс.

Та Х'юстон домовився по ще одній угоді, отримавши Віктора Оладіпо з Індіани в обмін на придбаного у Нетс Каріса Леверта. Клівленд в рамках обміну поповнить склад Джареттом Алленом і Торіном Прінсом.

Схема угоди по Хардену, враховуючи всі сторони:

у Рокетс переходять: Віктор Оладіпо, Данте Екзам, Родіон Куруц, 3 піки 1-го раунду Брукліна (2022, 2024 2026 роки, все без захисту), пік 1-го раунду Мілуокі (2022, без захисту), 4 права обміну піками 1-го раунду з Брукліном (2021, 2023, 2025, 2027 роки, все без захисту);

у Нетс переходить Джеймс Харден;

в Індіану: Каріс Леверт, пік 2-го раунду.

у Клівленд: Джарретт Аллен, Торін Прінс.

До уваги. Харден виступав за Х'юстон з 2012 року. У складі клубу з Техасу Джеймс 8 разів викликався на Матч зірок НБА. Він став MVP (найкращим гравцем) у 2018 році і 6 разів потрапляв у першу символічну збірну за підсумками сезону.