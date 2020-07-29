Баскетболіст дивом ухилився від камери, яка мало не розбила йому голову під час матчу НБА: відео
Мало трагедією не закінчився передсезонний матч НБА між команди "Даллас" та "Філадельфія". Одна з камер трансляції мало не розбила голову гравцю "Далласа" Луці Дончічу.
В одному з ігрових моментів гравець намагався дістати м'яч, який покидав межі поля. Впіймати м'яч та зупинитися йому вдалося лише на рекламних щитах, повідомляє 24 канал.
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Після цього Дончіч нахилився, щоб видихнути, і не помітив, як до нього швидко наближалася камера трансляції. Баскетболіст лиш в останній момент зумів ухилитися від удару. І був дуже здивований.
Окрім удару по голові, камера могла завдати травми і його пальцям.
Сам матч закінчився перемогою "Далласа" в овертаймі 118:115. Дончіч відіграв понад 26 хвилин, за які набрав 23 очки, зробив 7 підбирань та 6 передач.
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Відновлення сезону НБА запланований на 31 серпня. "Даллас" у першому матчі зіграє проти "Х'юстона". "Даллас" поки проходить у плей-офф.