Мало трагедією не закінчився передсезонний матч НБА між команди "Даллас" та "Філадельфія". Одна з камер трансляції мало не розбила голову гравцю "Далласа" Луці Дончічу.

В одному з ігрових моментів гравець намагався дістати м'яч, який покидав межі поля. Впіймати м'яч та зупинитися йому вдалося лише на рекламних щитах, повідомляє 24 канал.

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Після цього Дончіч нахилився, щоб видихнути, і не помітив, як до нього швидко наближалася камера трансляції. Баскетболіст лиш в останній момент зумів ухилитися від удару. І був дуже здивований.

Окрім удару по голові, камера могла завдати травми і його пальцям.

Robo cam almost took out Luka pic.twitter.com/z0eaku3VSY — Bleacher Report (@BleacherReport) July 29, 2020

Сам матч закінчився перемогою "Далласа" в овертаймі 118:115. Дончіч відіграв понад 26 хвилин, за які набрав 23 очки, зробив 7 підбирань та 6 передач.

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Відновлення сезону НБА запланований на 31 серпня. "Даллас" у першому матчі зіграє проти "Х'юстона". "Даллас" поки проходить у плей-офф.