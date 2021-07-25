Лаура Зигемунд (Германия) – Элина Свитолина (Украина) 1:2 (3:6, 7:5, 4:6)

Теннисистки провели на корте 3 часа 7 минут. Украинка с победы в трех сетах стартовала на Олимпиаде-2020.

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Начало встречи удалось как нельзя лучше для первой ракетки Украины – 0:2. Теннисистки по очереди делали подарки друг другу, отдавая геймы на своих подачах. Немка отдала три гейма украинке, а Элина – два. Свитолина более уверенно вела себя на корте и закономерно повела в счете 2:5. Зигемунд под ноль взяла следующий розыгрыш, но он стал последним для нее в стартовом сете – 3:6.

В этом сете теннисистки совершили на двоих четыре двойные ошибки. Свитолина один раз подала на вылет, а ее показатель выигранных очков на первой партии составил 56%.

Свитолина дожала соперницу

Во втором сете Лаура собралась и сравняла счет по партиям. Второй сет был по сценарию первого, но уже на пользу немки – 5:3. Украинка вовремя включилась и даже сравняла счет во встрече – 5:5. Но на более Элины не хватило. В итоге – 7:5 в пользу немки.

Во второй партии немка сделала аж шесть двойных ошибок против только одной у украинки. Но даже такой ужасный показатель не помешал ей взять сет. Лаура совершила 23 невынужденные ошибки против 16-ти у Элины.

Все решалось в третьем сете. Свитолина уверенно повела в счете 0:3. Дала сопернице взять один гейм, но довела счет уже до 1:5 в свою пользу. Украинка была в гейме от победы, но Лаура не собиралась опускать руки. Немка сократила счет до 4:5, но Элина уже не упустила победу. В итоге – 4:6.