Барселоны могут иметь серьезные проблемы со стартовым составом. Каталонцы пытаются взвешенно зарегистрировать игроков на сезон.

Пока что Барселона зарегистрировала на сезон Ла Лиги всего 13 футболистов. Двое из них могут покинуть каталонцев в ближайшее время.

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Очень много мрака

"Сине-гранатовые" могут иметь достаточно серьезные проблемы с составом в преддверии начала сезона. В составе Барселоны официально заявлено на сезон всего 13 футболистов, а двое из них могут покинуть коллектив в ближайшее время. Но вот каталонцы как раз и предпочитают закрывать трансферы Франка Кессье и Усамана Дембеле, которые уже нашли себе новые варианты развития карьеры, чтобы иметь возможность зарегистрировать всех новичков до начала чемпионата. Так "сине-гранатовые" пытаются "взять под контроль фэйр-плей".

Таким образом, приоритетом для каталонского клуба является регистрация имеющихся игроков по обновленным контрактам, например с Араухо. К тому же благодаря трансферам каталонцы пытаются заявить на сезон свежеподписанных футболистов, таких как: Илкай Гюндоган (перешел из МанСити) и Ориоль Ромеу (из Жироны). А вот с Иньо Мартинесом (из Реала Сосеьедад) "сине-гранатовые" не спешат, поскольку тот травмировался.

Усман Дембеле уже успел договориться с ПСЖ о своем переходе. Парижане готовы заплатить за француза 50 миллионов евро. Но вот по условиям контракта вингера с Барселоной каталонцы получат всего половину от суммы трансфера, то есть всего на 25 миллионов евро. Франк Кессье, в свою очередь, ведет активные переговоры по контракту с саудовским Аль-Ахли.

Следует отметить, что свой первый матч каталонский коллектив проведет уже 13 августа против Хетафе в рамках Ла Лиги. Если Дембеле и Кессье к тому времени покинут состояние сине-гранатовых, то в их составе останется всего 11 исполнителей, чего хватит для основного состава на игру.

Футболисты, которых Барселона заявила на сезон