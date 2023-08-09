Пока что Барселона зарегистрировала на сезон Ла Лиги всего 13 футболистов. Двое из них могут покинуть каталонцев в ближайшее время.

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Очень много мрака

"Сине-гранатовые" могут иметь достаточно серьезные проблемы с составом в преддверии начала сезона. В составе Барселоны официально заявлено на сезон всего 13 футболистов, а двое из них могут покинуть коллектив в ближайшее время. Но вот каталонцы как раз и предпочитают закрывать трансферы Франка Кессье и Усамана Дембеле, которые уже нашли себе новые варианты развития карьеры, чтобы иметь возможность зарегистрировать всех новичков до начала чемпионата. Так "сине-гранатовые" пытаются "взять под контроль фэйр-плей".

Таким образом, приоритетом для каталонского клуба является регистрация имеющихся игроков по обновленным контрактам, например с Араухо. К тому же благодаря трансферам каталонцы пытаются заявить на сезон свежеподписанных футболистов, таких как: Илкай Гюндоган (перешел из МанСити) и Ориоль Ромеу (из Жироны). А вот с Иньо Мартинесом (из Реала Сосеьедад) "сине-гранатовые" не спешат, поскольку тот травмировался.

Напомним. Усман Дембеле уже успел договориться с ПСЖ о своем переходе. Парижане готовы заплатить за француза 50 миллионов евро. Но вот по условиям контракта вингера с Барселоной каталонцы получат всего половину от суммы трансфера, то есть всего на 25 миллионов евро. Франк Кессье, в свою очередь, ведет активные переговоры по контракту с саудовским Аль-Ахли.

Следует отметить, что свой первый матч каталонский коллектив проведет уже 13 августа против Хетафе в рамках Ла Лиги. Если Дембеле и Кессье к тому времени покинут состояние сине-гранатовых, то в их составе останется всего 11 исполнителей, чего хватит для основного состава на игру.

Футболисты, которых Барселона заявила на сезон