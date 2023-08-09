Поки що Барселона зареєструвала на сезон Ла Ліги всього 13 футболістів. Двоє з них можуть покинути каталонців найближчим часом.
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Дуже багато мороки
"Синьо-гранатові" можуть мати досить серйозні проблеми зі складом напередодні початку сезону. Наразі в складі Барселони офіційно заявлено на сезон всього 13 футболістів, а двоє з них можуть покинути колектив найближчим часом. Та от каталонці якраз і надають перевагу закриттю трансферів Франка Кессьє та Усамана Дембеле, які уже знайшли собі нові варіанти розвитку кар'єри, аби мати можливість зареєструвати всіх новачків до початку чемпіонату. Так "синьо-гранатові" намагаються "взяти під контроль фейр-плей".
Таким чином, пріоритетом для каталонського клубу є реєстрація наявних гравців, за оновленими контрактами, наприклад з Араухо. До того ж, завдяки трансферам, каталонці намагаються заявити на сезон свіжопідписаних футболістів, таких як: Ілкай Гюндоган (перейшов з МанСіті) та Оріоль Ромеу (з Жирони). А от з Іньїго Мартінесом (з Реалу Сосеьєдад) "синьо-гранатові" не поспішають, оскільки той травмувався.
Варто відзначити, що свій перший матч каталонський колектив проведе уже 13-го серпня проти Хетафе в рамках Ла Ліги. Якщо Дембеле та Кессьє до того часу покинуть стан "синьо-гранатових", то в їхньому складі залишиться всього 11 виконавців, чого вистачить для основого складу на гру.
Футболісти, яких Барселона заявила на сезон
- Воротарі – Марк-Андре Тер Штеген
- Захисники – Жуль Кунде, Ерік Гарсія, Андреса Крістенсен
- Півзахисники – Френкі де Йонг, Гаві, Педрі, Франк Кессьє, Ферран Торрес
- Нападники – Рафінья, Роберт Левандовський, Усман Дембеле, Ансу Фаті