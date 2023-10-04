Один из лидеров точно станет "жертвой": Барселона выставит почти всех своих игроков на трансфер

Каталонский коллектив столкнулся с рядом проблем. "Сион-гранатовым" придется пожертвовать одним из лидеров.

Барселона выставит почти всех своих игроков на трансфер. Ранее каталонцам удавалось избежать продаж.

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Вечные проблемы

"Сине-гранатовые" уже почти 2 года работают над оптимизацией расходов, однако нынешние 270 миллионов евро все равно не вписываются в потолок Ла Лиги. Барселоне все же удавалось последние годы уберечь от трансфера своих ведущих исполнителей, но вот больше удерживать игроков у каталонцев нет ни сил, ни возможности. Дело в том, что испанский гранд нуждается в продаже за большие деньги, а к концу текущего сезона руководство и тренерский штаб "сине-гранатовых" должны выбрать по меньшей мере одного звездного футболиста, на которого будет серьезный спрос на трансферном рынке.

Таким образом, в распоряжении заинтересованных коллективов будет практически весь состав Барселоны. В частности, "жертвой" каталонцев в прошлые трансферные окна мог стать талантливый Фрэнки де Йонг. Такую роль подхватил и вундеркинд Ансу Фати. Но вот полузащитник не захотел покидать испанский гранд, а онгер отпугал покупателей своей частотой травм, поэтому "сине-гранатовые" пока обошлись только арендой Фати до Брайтона.

Барселона в нынешнем сезоне

В текущей кампании у каталонцев дела обстоят прекрасно. Барселона активно ведет борьбу за чемпионство Испании, отставая на 1 балл Реала и опережая на 1 очко сенсационную Жирону, скатившуюся с первой строчки. после поражения от мадридцев.

В Лиге чемпионов "сине-гранатовые" также не испытывают пока явных проблем. В стартовой встрече в рамках самого престижного клубного турнира Барселона одержала разгромную победу над бельгийским Антверпеном (5:0). Каталонцев в группе также ждут Порту и Шахтер, которые также успели провести свой очный матч. Следующая игра "сине-гранатовых" в ЛЧ состоится против португальцев 4-го октября.