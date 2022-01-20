Барселона выгоняет самого дорогого футболиста в истории клуба: Дембеле указали на дверь

У французского футболиста Усман Дембеле, похоже, нет будущего в Барселоне. Каталонский клуб решил распрощаться со скандальным игроком.

В течение последних месяцев в СМИ появлялась информация, что Барселона может продлить контракт с футболистом несмотря на финансовые проблемы. По данным журналистов, стороны не могли прийти к согласию из-за завышенных аппетитов француза.

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Ситуацию вокруг Дембеле усугубляли и проблемы футболиста с дисциплиной. Он стал первым игроком, которого оштрафовал новый тренер каталонцев Хави.

Директор Барселоны: Дембеле должен покинуть клуб

Нарушения Дембеле, как передают испанские СМИ, приобрели постоянный характер. На фоне этих проблем и условий француза по контракту Барселона решила попрощаться с игроком.

Сначала футболист не попал в заявку команды на матч 1/8 финала Кубка Испании против Атлетика Бильбао. После этого официальное заявление сделал директор Барселоны Матеу Алемани.

Он рассказал, что переговоры с Дембеле и его агентами по новому контракту начались примерно в июле 2021 года. Однако все предложения Барселоны игрок отверг.

"Все это время, шесть, почти семь месяцев, мы вели диалог, беседовали, Барса делала различные предложения, пыталась найти способ, чтобы игрок продолжал карьеру в нас, а его агент систематически отклонял все эти предложения", – рассказал Матеу Алемани.

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Директор каталонцев заявил, что Барселона хочет, чтобы Дембеле покинул клуб до конца зимнего трансферного окна.

Сегодня, 20 января, за одиннадцать дней до истечения срока, когда он мог принять контракт, очевидно, что игрок не хочет оставаться в Барселоне и не привержен до будущего проекта Барсы. Мы довели до его сведения и сведения его агентов, что он должен покинуть клуб немедленно, потому что нам нужны преданные игроки, и мы надеемся, что трансфер состоится до 31 января,

– заявил Алемани.

Дембеле не хочет покидать Барселону

Несмотря на резкое заявление директора Барселоны 24-летний Дембеле не хочет покидать каталонский клуб.

Сообщается, что Усман не сменит клуб зимой 2022 года. Окружение футболиста уверяет, что он все еще может заключить новый контракт с клубом.

Дембеле якобы не хочет работать под постоянным давлением и угрозами.

Ассоциация футболистов Испании призвала Барселону не нарушать права Дембеле несмотря на то, что он не хочет продлевать контракт.

В сезоне-2021/2022 футболистов провел всего 11 матчей за Барселону и забил один гол.